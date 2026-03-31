Lyon kafayı Djalo’ya taktı

Kartal'ın portekizli stoperi Tiago Djalo'ya Lyon'un kancayı attığı ortaya çıktı. Sezon başında Beşiktaş'ın 3.5 milyon Euro bonservis ile Juventus'tan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki oyuncu için Lyon ara transferde teklifte bulundu. Siyah-beyazlılar ise sezonun geri kalanındaki hedefleri doğrultusunda futbolcusu için aldığı teklifi geri çevirdi ve yaza kadar kafa karışıklığı istemedi. 2028 sezonu sonuna kadar kontratı olan Portekizli futbolcu için Fransız ekibinin sezon sonunda yine teklif yapacağı iddia edildi.