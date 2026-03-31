Montella çok iyi yönetiyor

Teknik direktör Aykut Kocaman, A Spor'da Gündem Özel programına konuk oldu. En son 2021'de Başakşehir'i çalıştıran 60 yaşındaki hoca, A Milli Takım ve Montella'nın durumunu da değerlendirdi. Milli Takım'ın şahane bir jenerasyonu olduğunu aktaran Kocaman, "Montella çok iyi idare ediyor. Küçük zikzaklar içinde eğrisi yukarı doğru diye düşünüyorum. Çok iyi yönetiyor. Milli Takım'ı izlerken, canla başla oynayan oyuncular gördüğümde çok mutlu oluyorum. Şu an Milli Takım'ı izlerken bunu yakalıyorum. Bunu yapan teknik direktörün hakkını teslim etmek lazım" dedi. Türkiye'nin her zaman Dünya Kupası'nda olması gerektiğini de kaydeden Kocaman, şöyle devam etti: "Kosova ve Türkiye bu maça kilitlendi. Kosova'nın kendi evinde oynaması ve saha zeminindeki sıkıntılar… Zeminde problem yaşarsak, maçta bütün dengeler değişebilir. Bunun sonucunda Kosova'da duygusal patlama olabilir. Ciddi istekli bir grup."





YA MİLLİ TAKIM YA F.BAHÇE

TEKNİK direktörlüğe neden ara verdiğiyle ilgili soruyu Kocaman şöyle yanıtladı: "Çalıştığımız insanlar, personellerin ve oyuncuların ödemesini yapamamaya başladı. Oyunculardan bir şey isterken, yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar da antrenörlükle mesafemi açtı. Bundan sonra 'Ya Fenerbahçe'de ya da Milli Takım'da çalışacağım' dedim. Kararıma uygun devam ediyorum."



3 NET TRANSFER GEREKİYORDU

F.BAHÇE'NİN ara transfer dönemindeki hamleleriyle alakalı Kocaman şu yorumu yaptı: "Fenerbahçe'nin net bir santrfor ve stopere ihtiyacı vardı. Bir de so l bek gerekiyordu. Dünya yeniden kurulsa, Fenerbahçe yeniden oluşsa, Samsunspor maçındaki 3'lüyü bir daha göremeyiz. Mert Müldür, Oosterwolde, Levent Mercan 3'lüsüne mahkum kalmazdı F.Bahçe."



TRABZONSPOR ÇOK BAŞARILI

SÜPER Lig'deki şampiyonluk yarışına da değinen Aykut Kocaman, şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor ikinciliğe gidebilir. Kazanırsa çok çok farklı tablo olabilir. Bütçe ve verimlilik anlamında Trabzonspor için çok iyi puan. Fatih Tekke iyi iş yaptı. G.Saray'ın ortalaması şu an 2.46! Ki bu G.Saray iyi değil! Şampiyonluk puanı önceden 75'lerdeydi. Bu rakamlar, artık başka bir ligin oynandığını gösteriyor."