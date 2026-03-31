Montella tarihin eşiğinde

Türkiye'nıin oynayacağı Kosova maçı İtalyan medyasının da gündeminde. Ay-Yıldızlı ekibin tarihi bir sınav vereceğini yazan Tuttosport Gazetesi şu yorumu yaptı: "Vincenzo Montella'nın takımı, üstün teknik seviyesine güvenebildiği için favori olarak başlıyor; asıl zorluk ise Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve tabii ki Kenan Yıldız'ı orta saha ve hücum hattında dengelemek. Juventus oyuncusu Kenan, tüm ülkenin özel gözlemi altında olmaya devam ediyor. Priştine'deki bir başarı, onu Türk taraftarlarının kalbine kesin olarak yerleştirebilir. Priştine'de Kosova ve Türkiye, Dünya Kupası'na katılma ve ülkelerinin futbol tarihine bir başka başarı daha ekleme mücadelesi verecek. Ev sahibi, 10 yıl öncesine kadar FIFA üyesi bile değildi ve son iki yılda, İtalyan kökenli Alman teknik direktör Foda'nın sayesinde, gelişimleri açıkça görülüyor."

2002'DE İTALYA'NIN KADROSUNDAYDI!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'nin son olarak Dünya Kupası'nda yer aldığı 2002 yılında futbolcu olarak mücadele etti. 51 yaşındaki çalıştırıcı, o dönem İtalya Milli Takımı ile Dünya Kupası kadrosunda yer almıştı.