Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samet Akaydin: "Bunu başaracağımızı biliyorduk"
Giriş Tarihi: 1.04.2026 01:38

Samet Akaydin: "Bunu başaracağımızı biliyorduk"

A Milli Futbol Takımızın futbolcularından Samet Akaydin, Dünya Kupası bileti aldığımız Kosova maçı sonrası duygularını aktardı.

Samet Akaydin: Bunu başaracağımızı biliyorduk
  • ABONE OL

Samet Akaydin, Kosova'yı eleyerek FIFA 2026 Dünya Kupası'na katıldığımız mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"BUNU BAŞARACAĞIMIZI BİLİYORDUK"

"Bunu başaracağımızı biliyorduk. Ülkemiz bunu hak ediyor. Kendimizi zor tuttuk ağlamamak için. Bunun devamını getireceğiz. Dünya Kupası'ndaki gruptan da çıkacağız. Çok gururluyuz. Çok mutluyuz. Dünya Kupası'na gideceğimizi biliyorduk. Bu takım, bu ülke hak ediyordu. İnanılmaz bir takım var. İnanılmaz bir ortam var, oynayan oynamayan hiç önemli değil. Hepsinde birbirimize sahip çıktık. Kafamıza takmadık. Kulaklarımızı tıkadık. Gittiğimiz için gururluyuz. Avrupa Şampiyonası'nda yarım kalan hikayeyi daha da yukarı çekeriz."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Samet Akaydin: "Bunu başaracağımızı biliyorduk"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz