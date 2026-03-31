Son dakika haberi: Egemen Korkmaz hastaneye kaldırıldı! U21 Milli Takım maçı durdu

U21 Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.
U21 Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, karşılaşmanın 36. dakikasında saha kenarında bir anda yere yığıldı.
Egemen Korkmaz için sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu ve oyun alanına ambulans girdi.
Egemen Korkmaz için sağlık ekiplerinin müdahalesi sürerken futbolcular soyunma odasına gönderildi.
Egemen Korkmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yedek kulübesindeki futbolcular ilk olarak sağlık ekiplerine seslenen isimler oldu.
TRABZONSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Trabzonspor, Egemen Korkmaz'ın hastaneye kaldırılması sonrası bir geçmiş olsun mesajı yayınladı. Bordo-mavililerden yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"U21 Milli Takım Teknik Direktörümüz Egemen Korkmaz'ın, Hırvatistan karşılaşması sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."