Son dakika haberi: Egemen Korkmaz hastaneye kaldırıldı! U21 Milli Takım maçı durdu

Yedek kulübesindeki futbolcular ilk olarak sağlık ekiplerine seslenen isimler oldu.

TRABZONSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Trabzonspor, Egemen Korkmaz'ın hastaneye kaldırılması sonrası bir geçmiş olsun mesajı yayınladı. Bordo-mavililerden yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"U21 Milli Takım Teknik Direktörümüz Egemen Korkmaz'ın, Hırvatistan karşılaşması sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."