Vincenzo Montella: Bu maça uygun oyuncuları oynatmak istedim
Giriş Tarihi: 31.03.2026 21:20 Son Güncelleme: 31.03.2026 21:21

Vincenzo Montella: Bu maça uygun oyuncuları oynatmak istedim

A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, Kosova ile oynanacak Dünya Kupası play-off finali öncesinde açıklamalar yaptı.

Vincenzo Montella: Bu maça uygun oyuncuları oynatmak istedim
2026 Dünya Kupası play-off finalinde A Milli Futbol Takımımız, Kosova ile karşılaşacak. Ay-yıldızlıların teknik patronu Vincenzo Montella, müsabaka öncesinde kadro tercihi hakkında konuştu.

"HEPİMİZİN HAYALİ VAR"

"Çok büyük bir heyecan. Çok büyük duygular. Bu mesleği yapıyorsanız Dünya Kupası hayali kurarsınız. Hepimizin hayali var. Futbolcularım ilk günden itibaren her şeyi verdi. Ayrıcalıklı hissediyorum burada olduğum için. Hayalimiz için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"BURADA BİR HEDEFİMİZ VAR"

"Biz rakiplerin özelliklerine adapte olan bir takımız. 3 isim değişti ama o 3 isim de büyük maçlar oynadı. Onda bir sıkıntı yok. Bu maça daha uygun oyuncuları oynatmak istedim. Rakibimizin amacı geçişleri sağlamak. Orta sahadaki rakamsal üstünlüğü almak istedim. Burada bir hedefimiz. Onun peşinden gidiyoruz."

Vincenzo Montella: Bu maça uygun oyuncuları oynatmak istedim
