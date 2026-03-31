Vur vur inlesin dünya dinlesin!

Beklenen gün geldi… Artık eski başarıları anlatıp maziyi anma değil annebabalarından unutulmaz hikâyeleri dinleyen yeni nesle büyük başarılarla sevinç yaşatma zamanı… A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası playoff turu finalinde bugün deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar, rakibini yenmesi durumunda yaklaşık çeyrek asır sonra yeniden Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Fadil Vokrri Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada 90 dakika berabere tamamlanırsa, turnuvaya gidecek takımı uzatmalar ya da penaltılar belirleyecek. Yarı finalde İstanbul'da Romanya'yı 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar; Slovakya'yı 4-3 ile saf dışı bırakan rakibi karşısında istediğini alıp yazın Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek dev organizasyonda olmak istiyor.

SLOGAN BELLİ: AYNI RUH, AYNI İNANÇ

A Milli Takım, en son 2002'de Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası'nda İlhan Mansız, Rüştü Reçber, Alpay Özalan, Tugay Kerimoğlu gibi yıldızlarıyla 3. olup tarihin altın sayfalarına geçmişti. Slogan belli: AYNI RUH, AYNI İNANÇ… Haydi Bizim Çocuklar, önünüzde yeni bir destan yazmak için sadece 90 dakika kaldı! Kazanıp ülkeyi coşkuyla sokaklara dökme zamanıdır.



3 MAÇI DA KAZANDIK!

Milliler, Kosova ile 4'üncü kez kozlarını paylaşacak. Bugüne kadar 2'si resmi, 1'i dostluk maçı olmak üzere rakibiyle toplamda 3 müsabakada karşı karşıya gelen Türkiye, söz konusu maçların tamamında sahadan galip ayrılmayı başardı. Ay-Yıldızlılar; 12 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.