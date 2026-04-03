Giriş Tarihi: 4.04.2026 00:30

Burak Özçoban: Bu kritik virajı birlikte aşalım!

Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, Esenler Erokspor maçı öncesi taraftara destek çağrısında bulundu.

AA
Burak Özçoban: Bu kritik virajı birlikte aşalım!
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak Sivasspor'da başkan Burak Özçoban taraftara destek çağrısında bulundu.

Özçoban, yaptığı yazılı açıklamada, sezonun en kritik virajlarından birisine çıkacaklarını, takım olarak play-off hattının sadece birkaç puan uzağında olduklarını ifade etti.

Önlerinde çok değerli bir karşılaşma olduğunu anımsatan Özçoban, şunları kaydetti:

"Pazar günü saat 16.00'da, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynayacağımız Esenler Erokspor maçı, hedeflerimiz doğrultusunda büyük önem taşıyor. Bu süreçte en büyük gücümüz her zaman olduğu gibi taraftarımızdır. Sivasspor, sadece sahadaki 11 oyuncudan ibaret değildir, tribündeki her bir yiğido, bu takımın ayrılmaz bir parçasıdır. Özellikle böyle kritik haftalarda, taraftarımızın vereceği destek sahadaki mücadeleye doğrudan yansıyacaktır. Yılımızı 'Vefa Sezonu' olarak ilan ettik. Bu arma, bu şehir ve bu takım, her zaman vefayı fazlasıyla hak etti. Bugün, o vefayı gösterme zamanı. Takımımız sahada elinden gelenin en iyisini yaparken, bizler de tribünlerde aynı inancı ve kararlılığı hissettirmeliyiz. Tüm Sivaslı hemşerilerimizi ve büyük Sivasspor taraftarını bu önemli karşılaşmada takımımızın yanında olmaya davet ediyorum. Gelin, hep birlikte tribünleri dolduralım, 90 dakika boyunca takımımıza güç verelim ve bu kritik virajı birlikte aşalım. İnanıyorum ki birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde, Sivasspor'umuz hak ettiği yere ulaşacaktır."

Burak Özçoban: Bu kritik virajı birlikte aşalım!
