Mustafa Gürsel: Bu seneki gerçekçi hedefimiz play-off’a girebilmek!

Trendyol 1. Lig 33. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor, deplasmanda Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, önemli bir galibiyet aldıklarını ve bundan sonra play-off hattında kalmak için mücadele edeceklerini dile getirdi.
Karşılaşmayı değerlendire Mustafa Gürsel, "Çorum FK son 7 maçını kazanarak buraya geldi. Biz de 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlikle geldik 7. maçımıza. Artık ligin boyu kısaldı. İki takımın da hedefleri var. Dışarıdan baktığımızda bazen Bandırmaspor'un şu andaki konumuna, hedefine bakmıyorlar. İki takım da play-off'un içinde. Çorum'un son çıkışıyla ilk ikide olma şansı vardı. Ama bu lig kolay bir lig değil. Baktığımızda sonuna kadar hangi takımla oynarsak oynayalım ligin başından itibaren böyle. Bu ligi güzel kılan tarafı herkesin herkesi yenebilmesi. Biz bugün baktığımızda kendi adımıza güzel bir galibiyet aldık. Ama Çorum da hedefinden hiçbir şey kaybetmedi diye düşünüyorum. İlk iki hedefine ulaşması için yukarıdaki takımların hata yapması lazım. Ama bugünkü maça baktığımızda taktiksel anlamda düşündüklerimizin hepsini sahaya yansıttık. Çünkü Tanque'nin olmaması santrfor anlamında bizi olumsuz etkiledi. Kehinde'nin de oğlu oldu, iki, üç gün önce aramıza katıldı. Ndongala'nın dizinde bir problem vardı, çok az kullanabildik. Oyuncularımız ofansif anlamda, santrforsuz oynama durumu oldu" ifadelerini kullandı.
Ligin kalan kısmındaki tüm maçların kendileri için önemli olduğunu kaydeden Gürsel, "Bu sene her maç kendi içimizde bir şey çözmeye çalışıyoruz. Sistem anlamında ligde çok değişik sistemlerde oynadık. Biz de takım adına değişik bir yıl yaşıyoruz. Son 5 maça geldik. Bugün maçta düşündüklerimiz oldu, uyguladık. Futbol bizden yanaydı. İkinci golü de atabilirdik. İyi durduk, iyi savunma yaptık. Rakibi iyi karşıladık, iyi çıkmaya çalıştık. Golü biz bulduk, biz kazandık. Rakibimiz saygı duyulacak bir takım. Onlara bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Son 5 maça giriyoruz. Her takım önemli. Biz buradan 3 puan aldık. Buraları son yıllarda oynamaya alışık bir takımız. Bundan sonra alacağımız her galibiyet ya da puan play-off için önemli. Biz 7. takımız, orayı bırakmamız lazım. Takımımız istiyor, elimizden geleni yapacağız. Hiçbir şeyin garantisi yok. 7. sırada olarak arkamızdan bizi kovalayan takımlar var. Biz sonuna kadar mücadelesini vereceğiz. İnşallah bizim bu seneki gerçekçi hedefimiz play-off'a girebilmek. Tüm isteğimiz bu. Onu başarırsak ondan sonrası yeni bir kulvar, yeni bir macera, yeni bir turnuva olacak. Önemli bir rakipten önemli bir galibiyet aldık. Bunun bilincindeyiz. İnşallah bunun motivasyonunu ve coşkusunu Sarıyer, ondan sonraki Bodrum ve lig bitine kadar bütün maçlara taşırız. Bunu taşıyamadıktan sonra buradan aldığımız 3 puanın hiçbir anlamı olmaz. Bu bilinçteyiz" diye konuştu.
Mustafa Gürsel: Bu seneki gerçekçi hedefimiz play-off'a girebilmek!