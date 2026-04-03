Sefer Yılmaz: En iyi yerde ligi bitirmek istiyoruz!

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 1-0 yenen Bodrum FK'da teknik sorumlu Sefer Yılmaz, play off potasında en iyi yerde ligi bitirip yolun sonunda hedefleri olan Süper Lig'e kavuşmak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sefer Yılmaz, kendileri için çok güzel bir akşam olduğunu dile getirdi.

Rakip takımın oyuncuları ve teknik ekibini de tebrik eden Yılmaz, "İkinci yarıda ufak bir gerginliğin dışında çok güzel, çok centilmence, keyifli bir maçtı. İki taraf da gol pozisyonlarına girdi ama biz golü bulduktan sonra ikinci golü bulsak belki çok daha rahat maçı kazanabilecektik. Son dakikalarda biraz onun stresini yaşadık. Bugün seyircimiz de çok iyiydi. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz." dedi.

Ligin 34. haftasında Çorum FK ile deplasmanda yapacakları maça çok iyi hazırlanacaklarını ifade eden Yılmaz, "Birebir bir rakibimiz olan bir takım. Galibiyet parolası ile Çorum'a gidip sonuna kadar play-off potasında en iyi yerde ligi bitirmek istiyoruz. İnşallah yolun sonunda da hedefimiz olan Süper Lig'e kavuşmak istiyoruz." diye konuştu.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz ise 5-6 haftadan beri takımlarında oyun anlamında yükselen bir performans olduğunu ve Bodrum deplasmanına umutlu geldiklerini söyledi.

Maçın özelikle ilk yarısında futbol adına fazla hiçbir şey üretmediklerini ifade eden Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Kalemizde de golü gördük. ikinci yarıda biraz daha değişiklilerle oyunu düzeltmeye çalıştık ama oyuncularımız buna biraz cevap vermesine rağmen bu sefer de oyun fazlasıyla durdu. Gerekli pozisyonları üretmekte sıkıntı çektik. Ama ilk yarıya nazaran en azından yedi şutumuz dört tane de isabetli şutumuz oldu. Ama genele baktığımız zaman uzun süreden sonra çok kötü oynadığımız bir hafta oldu. Çarşamba günü önemli bir maçımız var. Biran önce toparlanıp bu oyunu hem unutturup hem de bulunduğumuz yerden üst tarafa çıkmak için elimizden geleni yapacağız."