Uğur Uçar: Bir yol kazası olarak görüyorum!

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Bandırmaspor'a 1-0 yenilen Çorum FK'de teknik direktör Uğur Uçar, "Bazen ne yaparsanız yapın sahanın içinde, olmaz. Bugün de öyle bir maç oynadık." dedi.

Uçar, Çorum Şehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin geçişlerden sıkıntı oluşturabileceğini tahmin ettiklerini, buna göre hazırlık yaptıklarını ancak çalıştıkları yerden gol yediklerini söyledi.

Maçı baştan sona kadar üstün oynadıklarını, yalnızca gol atmakta sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Uçar, "Her maçı kazanmamız gerekiyordu. Bunu bir yol kazası olarak görüyorum. Önümüzde 5 maç var. Bunları da kazanıp bulunduğumuz duruma bakacağız. Bazen ne yaparsanız yapın sahanın içinde, olmaz. Bugün de öyle bir maç oynadık." diye konuştu.

Takımının iyi mücadele ettiğini, futbolcuların elinden geleni yaptığını aktaran Uçar, "Yüzde 72 topla oynamışız. Tabii ne derseniz deyin, sonuçta kazanamadıktan sonra ne anlatsak boş." ifadelerini kullandı.