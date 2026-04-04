Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.04.2026 22:11 Son Güncelleme: 4.04.2026 22:12

4 gollü maçta kazanan yok!

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.

İHA
4 gollü maçta kazanan yok!
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor ile İstanbulspor 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Elmas, Oğuzhan Yazır
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Batuhan Çakır (Arif Kocaman dk. 68), Burak Bekaroğlu, Teixeira, Vukovic (Zwolinski dk. 82), Kerem Şen (Fofana dk. 68), Emre Demir (Melih Bostan dk. 62), Pena Flores, Owusu (Serkan Emrecan Terzi dk. 62), Engin Poyraz Efe Yıldırım
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mirza Cihan, Soro, Salih Dursun, Alparslan Demir
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emercan Uzunhan, Turan Deniz Tuncer, Vorobjovas, Vefa Temel (İsa Dayaklı dk. 67), Özcan Şahan (Araujo dk. 67), Ömer Faruk Duymaz (Sambissa dk. 80), Cham (Dijlan dk. 80), Krstovski (Ertuğrul Sandıkçı dk. 90+1)
Yedekler: Mücahit Serbest, Yunus Bahadır, Muhammed Mert, Demir Mermerci, Fahri Kerem Ay
Teknik Sorumlu: İlyas Öztürk
Goller: Engin Poyraz Efe (dk. 23), Melih Bostan (dk. 85) (Sakaryaspor), Cham (45+1), Ömer Faruk Duymaz (dk. 56) (İstanbulspor)
Kırmızı kart: Melih Bostan (dk. 90+1) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Vukovic, Melih Bostan, Fofana (Sakaryaspor), Krstovski, Turan Deniz Tuncer (İstanbulspor)

