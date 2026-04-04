Ankara Keçiörengücü, Vanspor’u rahat geçti!

1. Lig 33. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Vanspor ile karşı karşıya geldi. Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım 3-0'lık skorla kazandı.

Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Hüseyin Bulut, 76. dakikada Odise Roshi ve 80. dakikada penaltıdan Junior Fernandes kaydetti.



Bu sonucun ardından Keçiörengücü 50 puana yükselirken, Vanspor 43 puanda kaldı.



Keçiörengücü, bir sonraki maçında Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak. Vanspor, Serikspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

8. dakikada Ankara Keçiörengücü atağında, sağ kanattan son çizgiye inen Roshi, altı pasa ortasını açtı. Ortaya kafa vuran Diouf'un vuruşunu kaleci Çağlar çıkardı. Çağlar'dan dönen topa kafa vuran Hüseyin Bulut, meşin yuvarlak ağlara yolladı. 1-0



18. dakikada Ankara Keçiörengücü'nün kazandığı taç atışında İshak, ceza yayından kalecinin sağına vurdu. Kaleci Çağlar, gole izin vermedi.



55. dakikada Ankara Keçiörengücü'nün kazandığı serbest vuruşta Roshi'nin vuruşu, kalecinin üstünden dışarı gitti.



76. dakikada sol kanattan gelişen Ankara Keçiörengücü atağında, rakiplerini çalımlayıp son çizgiye inen Ezeh, pasını Roshi'ye verdi. Roshi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0



80. dakikada Junior Fernandes, Ankara Keçiörengücü'nün kazandığı penaltı vuruşunu ağlarla buluşturdu. 3-0