Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine hazır

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç ile Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu'nun da izlediği idman, yaklaşık bir saat sürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde akşam saatlerinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel uygulamalarla sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Chobani Stadı'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.