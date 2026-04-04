Giriş Tarihi: 4.04.2026

Beşiktaş’a Tüpraş’tan 1.18 milyar TL!

BEŞİKTAŞ, sezon sonunda bitecek olan stadyum isim sponsorluğu için Tüpraş ile sözleşme yeniledi. Siyahbeyazlı kulüp, 2026-27'den itibaren geçerli olmak üzere üç sezonu kapsayan stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Toplam 1 milyar 180 milyon TL + KDV tutarının peşin olarak ödeneceği duyuruldu. Ayrıca, bazı şartların gerçekleşmesi halinde 2026-27 sezonu için 51 milyon 200 bin TL + KDV tutarında başarı primi ödeneceği, diğer sezonlarda da başarı primi tutarının, bir önceki sezonun primine TÜİK tarafından açıklanan yıllık TÜFE oranı eklenerek belirleneceği bildirildi.

