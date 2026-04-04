Burak Yılmaz: "Bugün itibariyle matematiksel olarak ligde kaldığımızı düşünüyorum"

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 1-1 beraber kaldı.

Bu sonuçla Gaziantep FK puanı 34'e yükseltirken Alanyaspor ise puanını 32 yaptı. Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, maç sonu düzenlenen basın toplantısında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Burak Yılmaz, "Alanya, atletik bir takım. Aslında deplasmanda oynamaları bizim için bir tık daha zor oldu. Attıkları gole bir hafta çalıştık. Arkaya koşu olacağını biliyorduk. İlk 45 dakika oyunun hakimi bizdik ama bir kere geldiler gol oldu. Yüzde 65 topa sahip olduk, pozisyon bulduk, gol bulduk. Bu maçı kazanabilirdik. Kazanmamız gerekiyordu. İstatistikler bunu gösteriyor. Ben genel anlamda oyundan memnunum. Bugün itibariyle matematiksel olarak ligde kaldığımız düşünüyorum. Bundan sonra her maçı kazanmak ve üzerine koyarak gitmek istiyoruz. Gelecek yılı düşünerek hareket edeceğiz. Başkanımız hep bizim yanımızda olmaya çalışıyor, o da ağır bir ameliyat geçirdi. Bazı oyuncularımızın da sıkıntıları var. Böyle bir ortamda son 6 haftaya böyle girmek bizim için çok değerli. Başkanımız ağır bir ameliyat geçirdi. Şehrimizin önde gelenlerine sesleniyorum. Lütfen bu takımı yalnız bırakmasınlar. Son zamanlarda biraz yalnız kaldık. Biz varız, sportif direktörümüz var yanımızda. Bu takımı biz son sırada 0 puanla devraldık. Şu anda da rahat bir konumda takım ve son 6 haftaya böyle giriyor. Bu nedenle bu takım yalnız bırakılmasın, bu takım desteklensin" ifadelerini kullandı.

