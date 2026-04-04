Dev kupada çifte gurur

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çifte gurur yaşıyor. Dev organizasyona katılma başarısı gösteren A Milli Futbol Takımımızın yanı sıra bir Türk hakemi de 2026 Dünya Kupası'nda ülkemiz adına önemli rol oynayacak. Turnuva öncesinde Avrupa'nın en seçkin hakemleri, FIFA Hakem Semineri'nde bir araya geldi. FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'ya bağlı dört "ana eğitimci" arasında yer alan ve FIFA tarafından görevlendirilen milli gururumuzFaal hakemlik kariyerinde 2014 ve 2018 Dünya Kupalarında düdük çalarak ülkemizin gururu olan Cüneyt Çakır, FIFA tarafından yapılan görevlendirmelerin yanı sıra Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'nı da üstlenmiş durumda.

