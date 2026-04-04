Erzurumspor FK geriden gelerek kazandı!

Giriş Tarihi: 4.04.2026 19:45

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında lider Erzurumspor FK, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı 2-1 yendi.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında lider Erzurumspor FK, evinde Alagöz Holding Iğdır FK'yı 1-0 geriden gelip, 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Furkan Ulu, Orhun Aydın Duran

Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Gerxhaliu, Orhan Ovacıklı, Giorbelidze, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 48 Mustafa Fettahoğlu), Benhur Keser (Dk. 83 Mustafa Yumlu), Crociata (Dk. 70 Adem Eren Kabak) Rodriguez (Dk. 70 Sylla), Eren Tozlu (Dk. 83 Fernando)

Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Polat, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 90 Alim Öztürk), Robin Yalçın, Gökcan Kaya (Dk. 90 Ali Yaşar), Güray Vural, Florian Loshaj (Dk. 74 Doğan Erdoğan), Ali Kaan Güneren, Ahmet Emin Engin (Dk. 74 Serkan Asan), Mendes (Dk. 60 Bruno) Koita, Fofana

Goller: Dk. 10 Florian Loshaj (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 45+1 Rodriguez, Dk. 80 Benhur Keser (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 37 Gerxhaliu (Erzurumspor FK), Dk. 43 Fofana (Alagöz Holding Iğdır FK)

