Fatih Tekke'den galibiyet sözleri! "Her şeyi çok doğru yaptık"

"GELİNEN NOKTA OLMASI GEREKENİN ÇOK ÜZERİNDE"

"Takımın patronu olarak, kendi takımımın potansiyelini biliyorum. Şu ana kadar rahat kazandığımız maç yok. Bu bir gerçek. Eksik kaldığımız, sakat veya cezalı olunca sorunlar yaşıyoruz. Sakatlıktan yeni dönenler var. Bu süreç kolay geçmiyor, hala kolay değil. Sınırda olan oyuncular var. Trabzonspor kadrosu istenildiği şekilde kullanmaya elverişli değil şu an. Trabzonspor'un geldiği nokta, 1 senenin tamamında değerlendirilmeli. Şu an çok önde gidiyoruz. Dua edenlerin de çok katkısı var. Her maçta oyunu forse ediyoruz diyemem. Şunu diyebilirim; ufak tefek sorunlar haricinde problem çıkaracak bir takım değil bu. Bu enerji, sevgi saygı ve güvene yansıyor. Bugün ilk yarıda oyunda iyiydik. Kırılgan olduğumuz dönemler var. Bu da gayet normal. Oyuncu portföyümüz çok net. Bir değişiklik, oyunu bile değiştiriyor. Bir ateş vardı burada yanan, önce söndürdük, sonra limana çektik. Şimdi rüzgarla beraberiz. Bunu 1-2 defa görebildik. Bunu devamlı görmemiz lazım. Bu çocuklar bunu hak ediyor. Maç kaybedebilirsin. Hayallerimizi gerçekleştiremeyebiliriz. Bu inanmış adamlar çok şey başardı, bunu devam ettirmek hepimize düşüyor. Sadece teknik adam ve oyuncu değil. Tüm camia olmalı. Maç maç gitmeliyiz. İşimiz kolay değil. Bugün zor bir rakibi yendik ama hiçbirini kolay yenemedik."

"Bu şehirde sabır çok yok. Bir senede gelinen nokta, olması gerekenin çok üzerinde. Normali 2-3 sene bunun. Benim 1 günlük sözleşmem var diyorum."

"Ülkenin bazı mekanizmaları var, değişmesi lazım. Trabzon değil, Türk insanı. Ahlaklı, çalışkan insanı bulalım yeter ki. Böyle konuşmam arkamdaki tabelaya bağlı değil. Okan Hoca da çok başarılı, Sergen Hoca da. Yapabiliriz biz bunu. Bardağın boş tarafından bakıyoruz hep. Bu işin sadece spontane olmadığını göstermeye çalışan bir ekip var."

"Galatasaray'ın savunma arkası, seti, anları çok iyi oynayan, baskılara karşı oyuncuların bireysel çözümlemeleri olan bir takım. Biz baskı hızımızı artırmaya çalıştık. İlk yarı bu iyi oldu. Galatasaray'ın en iyi yaptığı şey, birebir baskı. Kaptıkları toplarla üçüncü bölgeye geçişte inanılmaz etkililer. Orta sahada Galatasaray'a göre bir fazlayı bulabilirsek, ondan sonra bekleri daha fazla kullanmak istedim. Sağ taraftan çok istediğimiz gibi oldu, başarılı da oldu. Planlar kağıt üzerinde evet, kağıt üzerindekini sahada da gördük. Etkinlik de önemli, o da vardı. Fatih Tekke'yi bir kenara bırakın, inanmak önemli. Maç içinde dalgalanma yapmadı oyuncular. Bu oyuncu grubu alkışı hak ediyor."

"Maç maç gitmezseniz olmaz. Kötü oynayan takım yok ligde. Çok zorlandığımız maçlar var. Yarın eğlenip sevinelim. Biz Trabzonspor olarak Alanyaspor maçı, saat 5'de, farklı iklimde, bu tür maçlardan sonra oyuncunun psikolojik durumu... O maça çok iyi hazırlanmalıyız."