Göztepe, Gençlerbirliği’ni 2 golle devirdi!

Süper Lig 28. hafta maçında Göztepe, Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı İzmir ekibi 2-0'lık skorla kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 39. dakikada penaltıdan Novatus Miroshi ve 68. dakikada penaltıdan Bokele kaydetti.

Göztepe, bu sonuçla ligdeki 12. galibiyetini aldı. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Gençlerbirliği ise son 6 karşılaşmasında gol sevinci yaşayamadı.

Bu sonucun ardından ligde bir maçı eksik olan Göztepe, 46 puana yükselirken, Gençlerbirliği 25 puanda kaldı.



Göztepe, erteleme maçında hafta içinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Gençlerbirliği, ligdeki bir sonraki maçında Başakşehir deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

48. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında Niang, kafa vuruşunu istediği gibi yapamadı ve meşin yuvarlak auta çıktı.

54. dakikada Gençlerbirliği'nin Onyekuru ile değerlendiremediği pozisyonun ardından hızlı çıkan Göztepe'de, sol kanattan ceza sahasına giren Krastev'in çalım attıktan sonra vuruşunda top kaleci Velho'da kaldı.

59. dakikada soldan gelişen Gençlerbirliği atağında savunmadan dönen meşin yuvarlak Bashiru'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top üstten az farkla auta gitti.

68. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında Janderson, Thalisson'un müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısının ardından monitörün başına gelen hakem Batuhan Kolak, penaltı kararını verdi. Penaltı vuruşunda Bokele topu ve kaleciyi ters köşelere yolladı: 0-2

90. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol çaprazdan ortasında arka direkte topla buluşan Traore'nin dönerek vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Göztepe, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.