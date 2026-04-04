İbrahim Hacıosmanoğlu: "Ben bu federasyonun başında olduğum sürece hocamız takımın başındadır"





"BU MİLLİ BİR DAVA, 80 MİLYONLA SINIRLI DEĞİL"

İki takıma da başarılar dileyerek sözlerine başlayan Başkan Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini vurgulayarak, "İki takıma da başarılar diliyorum. Dünya Kupası'na katılmamızdan dolayı annem ile babamın mezarını ziyaret ettim. Türk futboluna federasyon başkanı olarak çok değerli başkanlar hizmet etti. Bu yüzden Trabzonlu diye ayırmaya gerek yok. Bu milli bir dava, hatta bunu 80 milyon olarak da düşünmeyin. Biz Türk İslam alemini temsil ediyoruz. 20'ye yakın ülke federasyonu aradı '80 milyon olarak düşünmeyin, biz Türkiye'nin dünya kupasında başarısını bekliyoruz bununla gurur duyacağız' diye. Kosova'yı eledikten sonra bile Kosova Futbol Federasyon başkanı aradı ve başarı dileklerini diledi. Allah nasip eder inşallah kupayı alır geliriz" ifadelerini kullandı.



"TEK ARZUM SAHADA HAKEMİ KİMSE GÖRMESİN, OYNANAN FUTBOLU GÖRSÜN"

Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasına ilişkin beklentilerini dile getiren İbrahim Hacıosmanoğlu, hakem yönetimine dikkat çekerek, "Futbol sahada oynanıyor. Benim tek arzum sahada hakemi kimse görmesin ve oynanan futbolu görsün. İnşallah da öyle olur, hakem arkadaşlarımız da maçı iyi yönetirler. Hiç kimsenin hakkı yenmesin. Hak eden kazansın" dedi.