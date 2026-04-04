Karadeniz’de zirve ateşi

Ligde final haftaları gelirken düğümü çözecek kritik hafta sonu başlıyor. Trabzonspor- G.Saray mücadelesi ile şampiyonluk yolunda taşlar yerinden oynayabilir. Son 5 maçını kazanıp şampiyonluk potasına giren Trabzonspor, 1 maçı eksik olmasına rağmen 4 puan farkla önde olan lider G.Saray'ı konuk ediyor. İki takım arasında 142 mücadele geride kalırken 52 yıllık rekabette 66 defa G.Saray güldü, 44 kez ise Trabzonspor kazandı. G.Saray'da kritik maçta sakat Osimhen ve Sara ile cezalı Sane forma giyemeyecek. Trabzonspor cephesinde ise sakat Visca ve Batagov ile cezalı Oulai yok.

YUNUS EMRE SEL

10 MADDEDE TRABZONSPOR

1- Sakatlığı bulunan Muçi, hafta içinde tüm antrenmanlara katılamadı.

Yıldız oyuncu son taktik idmanda da yer almadı ve takımdan ayrı çalıştı. İlk 11'de olması beklenmiyor.

2-Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi ekstra prim açıklamadı. Ancak 3 puan gelirse soyunma odasındaki coşkuda özel prim de duyurulabilir.

3-Yönetim, teknik direktör Fatih Tekke'ye desteğini hafta boyunca gösterdi.

4-Bordo-mavili taraftarlar, uzun bir aradan sonra koreografi yapma kararı aldı. Biletler tükenirken tribünde büyük coşku olacak.

5-Fatih Tekke, orta sahada iki farklı planlama yaptı. Muçi olmazsa üçlü orta saha kullanacak.

Düşük ihtimal eğer yıldız oyuncu sahaya çıkabilirse, bu kez ikili orta saha kurgulanacak.

6-Batagov'un yokluğunda stoper tandeminde Nwaiwu-Savic ikilisi olacak.

7-Onuachu'yu topla buluşturmak için hazırlık var… Özellikle Nijeryalı yıldızın hava topu hakimiyeti üzerine yoğunlaşıldı.

8-Ön alan baskısı ile maçlara başlayan G.Saray'a Fatih Tekke aynı şekilde karşılık verecek.

Takıma agresif başlama emri verildi.

9-Büyük maçlarda farkını ortaya koyan Zubkov, G.Saray karşılaşmasına da özel hazırlandı.

10-Cezalı Oulai'nin yokluğunda Ozan Tufan orta sahada görev alacak.

Teknik heyet, oyuncudan daha fazla sorumluluk almasını istedi.



FATİH TEKKE İLK PEŞİNDE!

İki teknik adam kariyerlerinde 10. kez birbirlerine rakip oluyor. Okan Buruk'un 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldığı eşleşmede Tekke'nin takımları hiç gülemedi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, ilk kez Okan Buruk'u devirmenin peşinde.

ONUACHU'YA ORTA YAĞMURU

Karadeniz ekibinde hücum aksiyonlarında başrol Paul Onuachu'da olacak. Nijeryalı forvetin ceza sahası içindeki etkisini kullanmak isteyen Fatih Tekke, özellikle kanat oyuncularından sık sık orta istedi. Onuachu'nun indireceği hava toplarında ise Augusto ve Zubkov gibi isimler tamamlayıcı olacak.

MEHMET ÖZCAN

10 MADDEDE GALATASARAY

1-Lig ve Avrupa'daki yoğun fikstürde yorulan Galatasaray, milli arada 5 gün izinle dinlendi.

2-Kolu kırılan Osimhen'den yoksun sarı- kırmızılılar, İcardi'ye göre Trabzonspor maçı planlamasını yaptı.

3-Osimhen'e üzülen Okan Buruk'un tesellisi Noa Lang oldu. Hollanda Milli Takımı'nda idman kaçırmayan 26 yaşındaki kanat, Kemerburgaz'a hazır döndü.

4-Milli takımlara 14 oyuncu gönderen Galatasaray, perşembe ve cuma günü yaptığı taktik çalışmalarla Trabzonspor maçına hazırlandı.

5-Sara'nın sakatlığında 10 numarada Yunus Akgün as takımda denendi.

6-Sakat Osimhen ve Sara'nın yanı sıra Sane cezalı. Hücumda eksikleri olan Galatasaray'ın güvencesi savunma.

7-Uğurcan'ın önünde Sanchez-Abdülkerim ikilisi bozulmayacak.

Beklerde defansif yönü güçlü Singo ve Jakobs tercih edilecek. Orta sahada Lemina ve Torreira devam edecek.

8-İleri uçtaki İcardi'yi merkezden Yunus, kanatlardan Barış Alper ve Noa Lang tamamlayacak.

9-Bu sezon sağ bek oynayan Sallai, Trabzon'da hücum alternatifi olarak kulübede oturacak.

10-Galibiyete konsantre olan sarı- kırmızılı takımı Trabzon yolculuğu öncesi yönetim motive etti ve dev maçın primi 2 milyon Euro olarak belirlendi.



DERBİLERDE BURUK'LA MUTLU

G.SARAY zirveden inmediği son 4 sezonda ezeli rakiplerine üstünlük kurdu. Okan Buruk yönetiminde Trabzonspor'a hiç kaybetmeyen sarı-kırmızılı takım, 7 galibiyet-2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Buruk döneminde G.Saray'ın derbilerde F.Bahçe ve Beşiktaş'a karşı ise 5'er galibiyeti bulunuyor.

'UĞURCAN İÇİN KAZANALIM!'

VİRAL enfeksiyon geçiren Uğurcan Çakır, Trabzon deplasmanında takımını yalnız bırakmak istemedi. İki gün boyunca serum takviyesi alan Uğurcan, Galatasaray formasıyla ilk kez Trabzon'da rakip olarak sahaya çıkacak. Milli kaleciyi bordo-mavili taraftarlar transferinden dolayı protesto etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı oyuncular da "Uğurcan için kazanalım" diyerek birbirlerini maça motive ediyor.