Kasımpaşa - Kayserispor maçında inanılmaz gol! Kaleci Gianniotis herkesi şaşırttı...

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri; 11.dakikada Benedyczak ve 66.dakikada kaleci Gianniotis kaydetti. Kasımpaşa'da Cafu, 90.dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa, 27 puana yükselirken, Kayserispor 23 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Kasımpaşa, Göztepe'ye konuk olacak. Kayserispor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
GIANNIOTIS'TEN TARİHİ GOL
Mücadelede dakikalar 66'yı gösterdiğinde Kasımpaşa'da kaleci Gianniotis'in uzun mesafeli gönderdiği top, yerden sekerek Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt'ın üstünden filelere gitti.