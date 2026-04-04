Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri LaLiga'da lider Barcelona, Atletico Madrid deplasmanında kazandı
Giriş Tarihi: 5.04.2026 01:49

Katalan ekibi, bitime 8 hafta kala takipçisi Real Madrid ile arasındaki farkı 7 puana çıkardı

AA
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) lider Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 yendi.

LaLiga'nın 30. haftasında Atletico Madrid, Riyad Air Metropolitano Stadı'nda Barcelona'yı ağırladı.

Ev sahibi ekip, Giuliano Simeone'nin 39. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Barcelona, 42. dakikada Marcus Rashford ve 87. dakikada Robert Lewandowski'nin golleriyle 2-1'lik galibiyete ulaştı.

Atletico Madrid'de Nico Gonzalez, 45+7. dakikada kırmızı kart gördü.

Üst üste 6. maçını kazanan Barcelona, takipçisi Real Madrid'in yenildiği haftada galip gelerek şampiyonluk yolunda avantaj yakaladı.

Katalan ekibi, son 8 haftaya girilirken 76 puana ulaştı ve Real Madrid ile arasındaki farkı 7'ye çıkardı.

Dördüncü sıradaki Atletico Madrid ise 57 puanda kaldı.

