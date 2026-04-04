Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester City, FA Cup'ta Liverpool'u 4 golle geçti!
Giriş Tarihi: 4.04.2026 17:03 Son Güncelleme: 4.04.2026 17:05

İngiltere FA Cup çeyrek final maçında Manchester City evinde oynadığı Liverpool'u 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

İngiltere FA Cup'ta Manchester City ile Liverpool, Etihad Stadyumu'nda çeyrek finalde karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk yarısını Erling Haaland'ın 2 golüyle 2-0 önde tamamlayan Maviler, 50. dakikada Semenyo ile farkı 3'e çıkardı. Ev sahibi ekipte Norveçli golcü Haaland yine sahneye çıkardı, 57. dakikada hat-trick yaptı ve skor 4-0 oldu.

SALAH PENALTI KAÇIRDI

Liverpool'da Salah, 64. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Kalan bölümde başka gol olmazken, Manchester City adını yarı finale yazdırdı.

