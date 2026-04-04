Metin Öztürk’ten tepki dolu açıklamalar!

Giriş Tarihi: 4.04.2026 23:22

Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk, Trabzonspor maçı sonrası tepki dolu açıklamalar yaptı.

Trabzonspor'a 2-1 kaybeden Galatasaray'da Vekili Metin Öztürk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası konuşan Metin Öztürk "Maçtan önce Orhan Kaynak için pankartla çıktı. Allah rahmet eylesin. Trabzonspor ile ilişkimiz her zaman böyledir, farklı olması düşünülemez. Yönetimler gelir ve geçer. Trabzonspor futbol şehri olması ve milliyetçiliği ile hep gönlümüzde yer almıştır.

"Trabzonspor yönetimi anlamsız şekilde kara propaganda başlattı. İki ay önce alınmış futbolcu ile ilgili kara propaganda yaptılar."

Uğurcan Çakır için kara propaganda yaptılar. Trabzonspor taraftarı ile alakası olmayan bir şekilde Uğurcan provoke edildi. Uğurcan olmasa, Milli Takım bu yaz ABD'ye gidemezdi! Bunu kimse unutmasın. Çirkinlik, Trabzonspor Yönetimine yakışmadı! Bizi bir kişi karşılamadı, bir kişi uğurlamadı! Yazıklar olsun! Aldıkları puanlara seviniyorlarsa, sevinsinler! Geldiğimizden beri küfür ediyorlar.

