Okan Buruk: "Bizim için kritik bir maç"

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"Biz tabii ki bu stadyumdayız. Bu stadyuma geldik. Yakın zamanda vefat eden Trabzonspor antrenörü ve kurs arkadaşım Orhan Kaynak'ı anıyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Bizim için önemli bir değerli. Önemli bir antrenördü."

"BİZİM İÇİN KRİTİK BİR MAÇ"

"Milli takım araları zordur. Milli takımdan dönüşler, olumlu olumsuz sonuçlar zordur. İki takım için de şunu söylemek lazım; Trabzonspor için Galatasaray ile, Galatasaray için Trabzonspor ile oynamak motive olmak için daha büyük avantaj. Şampiyonluk yarışındaki en yakın rakiplerimizden biri. 4 puan fark var maç eksiğiyle. Rakibimiz kazanmak isteyecek. Başarılı gidiyorlar. Fatih Tekke'nin gösterdiği performans müthiş. Herkesin takdirini kazandı. Trabzonspor etkili futbol oynayan bir takım. Kadrolara baktığımızda iki takım da ofans gücü yüksek 4'lülerle oynayacak. Çok fazla pozisyon olacak görüntüsü veriyor. Bizim için önemli ve kritik bir maç. 5 maçı kazanırsak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Bu bizi motive edecek bir şey. Maç maç gitmek gerekiyor. Biz iyi bir takıma karşı oynayacağız. Coşkulu bir seyirci, güzel bir zemin var. İnşallah güzel bir maç olur bizim için."

"NOA LANG OYNAMADIK İSTEDİ"

"Osimhen ve Sara sakat, Leroy Sane'nin cezası var. Rakibimizde Batagov, Oulai ve Muçi'nin olmaması önemli eksikler. Kadrolarda oynayacak oyuncular var eksikler yerine. Kulübelerde etkili isimler de var. Noa Lang'ın elinde bir problemi var. Milli takıma gitti, geldi. Orada oynamadı ama oynamak istedi burada ve biz de başlattık. Durumuna bakacağız. Eksikler iki takım için de var. İyi 11'ler var. Oyun güzel ve güçlü olur umarım. Biz kazanmak için buradayız, rakibimiz de kazanmak isteyecek. İki takım da çıkardığı kadroyla kazanmak istediğini gösteriyor. Umarım kazanan taraf biz oluruz."