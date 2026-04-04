Orkun: Montella sebebini anlattı

kaptanı Orkun Kökçü, Milli Takım ve F.Bahçe derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. beIN Sports'a röportaj veren 25 yaşındaki orta saha, Kosova maçında Kerem'in attığı golle ilgili "Senin vurduğun topa Kerem son anda dokundu. Bu pozisyonu konuştunuz mu" sorusuna "Top dönerek gittiği için kendimededim ama riske ne gerek var. Kimin attığının bir önemi yoktu" yanıtını verdi. Romanya maçında kulübede başlaması hakkında,Oynasam da oynamasam da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım" diyen Orkun, "Derbiler zor maçlar. Karşıdaki rakip de kaliteli. Kim daha çok istiyorsa kazanan o olur" ifadelerini kullandı.

