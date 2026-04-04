Paul Onuachu: Maç maç bakacağız
Giriş Tarihi: 5.04.2026 00:13

Paul Onuachu: Maç maç bakacağız

Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 ile devirdiği maçta gol perdesini açan Paul Onuachu, galibiyeti değerlendirdi.

Paul Onuachu: Maç maç bakacağız
Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, Galatasaray galibiyetinin ardından konuştu.

Onuachu, "Bu taraftarın önünde gerçekten çok savaştık, kazanmak için her şeyi ortaya koyduk. Galatasaray'a saygı duyuyoruz, çok iyi oyuncuları var. Biz emeğimizin karşılığını aldık. Kazanmak için her şeyi ortaya koyduk ve kazandık. Bundan sonra önümüzde zorlu maçlar var. Her maç ayrı, maç maç bakacağız, hepsini kazanmak için çıkacağız. Göztepe güçlü bir takım, Galatasaray'dan puan alabilir. Biz kazanıp önümüze bakacağız. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz" sözlerini sarf etti.

Paul Onuachu: Maç maç bakacağız
