Sabah Spor’un iki usta yazarı, derbi öncesi takımların son durumunu analiz etti

Sorular

1- Fenerbahçe sıkıntılı bir süreçte. Derbi kaybedilirse Tedesco ve ekibinin görevine son verilir mi?

2- Sergen Yalçın, ilk hedeflerinin Türkiye Kupası olduğunu, ligde sıralamanın netleştiğini söylüyor. Bu, Beşiktaş'ta sonraki maçlar için motivasyon düşüklüğü oluşturur mu?

3- Bu maçı Fenerbahçe mi kazanır yoksa Beşiktaş mı? Neden?

4- Yasin Kol ataması büyük tartışma konusu oldu. Beşiktaş memnun, F.Bahçe sessiz. Fakat ikincilik ve üçüncülük mücadelesi sürerken Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol'un verilmesi, hata olarak değerlendirilir mi?



GÜRCAN BİLGİÇ

BÜYÜK YILDIZLAR İŞİ BİTİRİR!

1- Tedesco ile ilgili durum artık yok. Karagümrük maçından sonra 'Devam' dendiyse, sezon bitecek demektir. Fenerbahçe taraftarı da genç teknik adam için toleranslı ve pozitif. Sert süreç geçtiğinin farkındalar. Sonuçta Tedesco'dan doğacak problemleri çözecek oyuncular, tekrar kadroya döndüler. Hocanın süreci öğrenerek, tecrübelenerek ve kâğıt üstündeki rakamlarla sahadaki performansların aynı olmadığını anlayarak geçirdiğini ummaktan başka çare yok.

KADIKÖY KONSANTRASYONU

2- Ne söylerseniz söyleyin, derbi motivasyonu farklıdır. Beşiktaş'ı en çok milli maç arası etkileyecektir. Birlikte çalışamadılar maça kadar. Üstüne deplasmana gelecekler. Fenerbahçe için de aynı durum var ama en azından kendi seyircisi konsantrasyon eksikliğini giderebilir. Sergen hoca gerçekçi konuşuyor. 1 hafta sonra final olsa, oyuncuları etkilenebilirdi. Bence takımını baskıdan koruyor. Kötü bir sonucun etkisini azaltmak istiyor.

ÜÇ ÖNEMLİ OYUNCU HAZIR

3- Fenerbahçe galibiyete daha yakın. Kupa maçını hatırlayın, santrforları olmadan oynamışlardı, izinliler- sakatlar vardı. Son dakikalarda kaybettiler. Şimdi eksiklerini de giderip, formda oyuncu sayısını da artırarak çıkacaklar sahaya. Kerem, A Milli Takım'ı, Dünya Kupası'na götürdü. Kante, Fransa ile yeniden tanıştı. Skriniar, Semedo ve Talisca hazır. Nene hat-trick ile geliyor ve galibiyete çok ihtiyaçları var. Beşiktaş seri yakalamıştı. Milli ara onların bu temposunu olumsuz etkileyecektir. Orkun'un ayağına bakacaklar ve duran toplar için hazırlanacaklar.

YASİN KOL GÖRDÜĞÜNÜ ÇALIYOR

4- Büyük maçlar için zaten 3 hakem var. Cihan Aydın, Trabzon'a gitti. Halil Umut Meler'in, Kadıköy'e gelmesi zor. Yasin Kol'dan başkası kalmadı! Belirtilen endişeler eskiden olsa dikkate almak gerekirdi. Kol, mükemmel bir hakem değil ama gördüğünü çalmaya çalışıyor. Kartını göstermek için son ana kadar bekliyor. Derbilerde oyuncuları yönetmeyi başarıyor.



FATİH DOĞAN



GÜÇLÜ ORTA SAHA RAKİBİ BOZAR

1- Fenerbahçe, kendi evinde ezeli rakibi Beşiktaş'a kaybederse ve Galatasaray da Trabzonspor'u yendiği takdirde teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Fenerbahçe'deki misyonu sona erer. Fenerbahçe taraftarı ve sarı-lacivertli camia, evinde böyle bir yenilgiyi kaldıramaz. Bence İtalyan teknik direktör de bunun bilincinde. Sahalarındaki mücadeleyi mutlak kazanmaya ihtiyacı var. Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın da rakip teknik adamın ve rakibin bu gerilimini, akıllı bir stratejiyle fırsata dönüştürebilir. Kazanmak için elindeki tüm kozları oynayacaktır.

DEVLER LİGİ YOLU AÇILABİLİR

2- Sergen Yalçın'ın Süper Lig'deki derbi karnesi oldukça zayıf. Kendi evinde Galatasaray'a yenilince kendinden önceki hocalar olan Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer'e göre bu konuda geriye düştü. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma vurgusunu anlıyorum ama ligde ikinci olup Şampiyonlar Ligi'ne gitme fırsatını görmezden gelmesine de anlam veremiyorum. Şampiyonluk Beşiktaş için çok zor ama iki hafta sonra alınacak iki galibiyetle ligin bütün dengeleri altüst olabilir ve Şampiyonlar Ligi yolu açılabilir.

OLAİTAN KENDİ YERİNE DÖNMELİ

3- Sergen Yalçın normalde önde baskıyı ve ofansif oyunu seven bir teknik direktör ama bu derbide bana göre orta sahayı güçlü tutması gerekiyor. Orkun Kökçü liderliğinde Asllani ve Ndidi üçlüsü bana biraz kırılgan geliyor. Asllani'nin şimdiye kadarki performansını yeterli görmedim. İlk 11'e hazır olmayan El-Bilal Toure solda oynayabilirse, Olaitan'ın kendi bölgesi olan ortaya kayması daha makul. Eğer yetişmezse sola Cerny'yi, sağa Cengiz ya da Rashica'yı alarak bir değişiklik yapması daha mantıklı duruyor.

KADIKÖY'DE 'VAR' DAHA ÖNEMLİ

4- Yasin Kol'un son dönemde önem derecesi yüksek maçları yönettiği bir gerçek ama sahaya zihni duru, düdüğü net olarak çıkmalı. Karşılaşmada Yasin Kol'dan ziyade VAR'da kimin olacağı daha önemli. Bence çok geç olmadan Merkez Hakem Kurulu tarafından VAR'ın açıklanması gerekiyordu. 4 büyük takımı da ilgilendiren bu derbi için hakemin öne çıkması en son isteyeceğimiz şey.