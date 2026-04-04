Safa’nın Arda Güler hayali gerçek oldu

REAL Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, genç bir futbolseveri mutlu etti. Ramazan Bayramı'nda Rize'de Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 13 yaşındaki Safa Doruk Balaydın, hastaneye ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Arda Güler forması istemişti. Safa'nın arzusu dün yerine getirildi. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Arda Güler'in imzaladığı milli takım formasının CumhurbaşkanıErdoğan, Gençlik ve Spor BakanıOsman Aşkın Bak ve milli futbolcuArda Güler'in selamlarıyla verildiğini ifade etti. Vali Baydaş, normalde futbolcuların sadece imza atıp geçtiğini ancak Arda'nın, adını ve soyadını yazarak formayı imzaladığını aktarırken, Balaydın'a ayrıca Rizespor'un imzalı formasını da hediye etti.