Sarıyer, 3 puanı 3 golle aldı!

1.Lig 33. hafta maçında Sarıyer ile Serikspor karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.
İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri; 9'da Malaly Dembele, 12'de Poko ve 20. dakikada Emeka Eze kaydetti.
Bu sonucun ardından Sarıyer puanını 42 yaparken, Serikspor ise 25 puanda kaldı.
Gelecek hafta Sarıyer, Bandırmaspor deplasmanına gidecek. Serikspor ise Vanspor FK'yi konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada sağ tarafta topu alan Camara, ceza sahası son çizgisine kadar inip pasını arka direkteki Dembele'ye aktardı. Dembele'nin kale önünde dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
12. dakikada ceza sahası sol tarafında topu alan Dembele, pasını sağ çaprazdan gelen Poko'ya gönderdi. Poko'nun bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
20. dakikada savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Dembele, sol taraftan ceza sahasına kadar inip kale önünde müsait durumdaki Eze'ye pasını gönderdi. Topu önünde bulan Eze, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 3-0
63. dakikada sağ taraftan Topalli'nin ortasında altıpasın gerisinden Montes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.