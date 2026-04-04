SON DAKİKA | Dev maçta kazanan Trabzonspor! Fırtına, Galatasaray’ı 2 golle mağlup etti...

Giriş Tarihi: 4.04.2026 18:54 Son Güncelleme: 4.04.2026 22:57

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, nefesleri kesen maçta karşıya geldi. Bordo-mavililer, sahasında rakibini 2-1 yenerek maç fazlasıyla puan farkını 1'e indirdi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta karşı karşıya geldi.

ONUACHU PERDEYİ AÇTI!

Mücadeleye hızlı başlayan bordo-mavililer, Paul Onuachu ile 1-0 öne geçtive devreyi bu skorla kapattı.

İKİNCİ YARI DA GOLLE BAŞLADI

Galatasaray, ikinci yarıya golle başladı ve 48. dakikada Singo ile beraberliği yakaladı.

Trabzonspor, 62. dakikada kullanılan serbest vuruşta iyi yükselen Nwaiwu ile yeniden öne geçmeyi başardı.

Kalan bölümde her iki takım girdiği fırsatları gole çeviremedi ve mücadele Trabzonspor'un 2-1 galibiyetle noktalandı.

PUAN FARKI 1'E DÜŞTÜ

Bu galibiyetle puanı 63 yapan Karadeniz devi, lider Galatasaray ile puan farkını maç fazlasıyla 1'e düşürdü.

Sarı-kırmızılılar çarşamba günü erteleme maçında Göztepe ile karşılaşacak.

ABDÜLKERİM BARDAKCI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, maçın ardından ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü.

