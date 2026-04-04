SON DAKİKA | Dev maçta kazanan Trabzonspor! Fırtına, Galatasaray’ı 2 golle mağlup etti...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta karşı karşıya geldi.
ONUACHU PERDEYİ AÇTI!
Mücadeleye hızlı başlayan bordo-mavililer, Paul Onuachu ile 1-0 öne geçtive devreyi bu skorla kapattı.
Kalan bölümde her iki takım girdiği fırsatları gole çeviremedi ve mücadele Trabzonspor'un 2-1 galibiyetle noktalandı.
PUAN FARKI 1'E DÜŞTÜ
Bu galibiyetle puanı 63 yapan Karadeniz devi, lider Galatasaray ile puan farkını maç fazlasıyla 1'e düşürdü.
Sarı-kırmızılılar çarşamba günü erteleme maçında Göztepe ile karşılaşacak.
ABDÜLKERİM BARDAKCI KIRMIZI KART GÖRDÜ
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, maçın ardından ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü.