Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Herkes haddini bilsin"

"HERKES HADDİNİ BİLSİN"

Trabzonspor taraftarına yönelik değerlendirmede de bulunan Doğan, "Trabzon, futbolun yazıldığı şehir. Kimse Trabzonspor taraftarına akıl vermeye kalkmasın. Bizim aklımız bize yeter. Herkesin haddini bilmesini rica ediyorum. Taraftarımız bugün çok seviyeli bir tepki vererek gerekeni yaptı ve herkese ders verdi. Protesto olacaktır. Ben kulüp başkanıyım, taraftarım bugün beni istifaya davet eder, yarın destekler. Bu futbolun doğasında var" şeklinde konuştu.

Fatih Tekke ile uzun vadeli planlama yaptıklarını dile getiren Doğan, "3-4 yıllık bir planlamanın ilk yılındayız. Çok başarılı gidiyorlar. Fatih Tekke inanılmaz emek veriyor. Takımda çok güzel bir atmosfer var. Bunu bugün de yaşadık" ifadelerini kullandı.Hakem performansını eleştiren Doğan, "Hakem performansını beğenmedim. Bu kararlara rağmen sahada mücadele eden ve kazanan oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Zor süreçlerden geçtiklerini belirten Doğan, "Sıkıntılı sonuçlarda hissettiklerimizin tarifi yok. Mahcup olmuştuk. Oyuncularımız bu mahcubiyeti biraz olsun giderdi. Prim konusunda gerekeni yaparız. Biz primde de lideriz" diyerek sözlerini tamamladı.