Trabzonspor-Galatasaray maçı sonrası neden kavga çıktı? Yunus Akgün açıkladı...

Galatasaraylı Yunus Akgün, Trabzonspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

"MAYIS'TA BİZ SEVİNECEĞİZ!"

Mağlubiyet ve şampiyonluk için konuşan Yunus Akgün "İstediğimiz oyunu oynayamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyorum. Taraftarımız hiç merak etmesin; geçen sene de böyle bir şey oldu. Bugün üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız. İçleri rahat olacağız. Üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna yürüyor bu takım. Mayısta biz sevineceğiz." dedi.