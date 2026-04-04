Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Kafkas’tan Metin Öztürk’e sert cevap!

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiğini anımsattı.

"Maçtan sonra Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün hadsiz ve gerçekleri çarpıtan açıklamaları yaşananların üstünü örtme çabasından başka bir şey değildir." ifadesini kullanan Kafkas, her şeyden önce Trabzon'a gelen herkese bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kulübün vakarına yakışır şekilde misafirperverlik gösterildiğini vurguladı.

Bunun, kendilerinin kültürü olduğuna işaret eden Kafkas, "Ancak hiç kimse kendi kirli hesaplarının doğurduğu sonuçları, Trabzonspor'a 'çirkinlik' yaftası yapıştırarak gizleyemez. Metin Öztürk'ün 'çirkinlik' diye tarif etmeye çalıştığı tablo, bizzat temsil ettiği anlayışın ürünüdür. Çünkü asıl çirkinlik, sözleşmesi devam eden oyuncularla kulübünü devre dışı bırakarak gizli görüşmeler yapmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kafkas, şunları kaydetti:

"Asıl çirkinlik milli takım kampında, gözlerden uzak temaslarla futbolcumuzun aklını çelmeye kalkmaktır. Asıl çirkinlik yöneticilerin ofislerinde oyuncu çağırıp gizli planlarla iş bitirmeye çalışmaktır. Asıl çirkinlik etik değerleri ayaklar altına alıp sonra dönüp 'mağdur edebiyatı' yapmaktır. Asıl çirkinlik bizim anlaşma sağladığımız 18 yaşındaki bir oyuncuya sonradan daha yüksek para teklif edip transferi o şekilde bozmaktır. Asıl çirkinlik bununla da yetinmeyip bu akşam çıkıp utanmadan, sıkılmadan, pişkin pişkin 'parasını verip aldık' diyebilecek kadar aciz bir duruma düşmektir."

Hiçbir kulübü düşman olarak görmediklerinin altını çizen Kafkas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fakat Trabzonspor'un hukukuna, emeğine ve onuruna yönelik bir müdahale varsa orada tavrımız da duruşumuz da nettir. İhaneti 'transfer politikası', kurnazlığı 'yöneticilik', organize temasları da 'doğal süreç' gibi göstermeye çalışanlara karşı susacak, el uzatacak, yan yana gelecek değiliz. Metin Öztürk kamuoyu önünde hamasi cümleler kurmadan önce bu noktaya nasıl gelindiğinin muhasebesini önce kendi vicdanında yapmalıdır. Bugün konuşulan mesele kimsenin kimseyi nasıl karşıladığı değil, kimin neyi, ne kadar hak ettiği meselesidir."