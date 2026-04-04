Trabzonspor’dan Galatasaray maçı öncesi taraftara çağrı!

Trabzonspor Kulübü, Papara Park'ta bugün oynanacak Galatasaray karşılaşması öncesinde taraftarlara yönelik bir mesaj yayımladı.

Kulüp, karşılaşmaya büyük ilgi gösteren bordo-mavili taraftarlara teşekkür ederek bu bağlılığın camianın en önemli gücü olduğunun altını çizdi.

"BU BAĞLILIK KULÜBÜMÜZÜN EN KIYMETLİ HAZİNESİ"

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, her şartta takımının yanında olan taraftarın kulüp için vazgeçilmez olduğu belirtilerek, "Kar, kış, yağmur demeden, kilometrelerce yol kat ederek gerek Papara Park'ta gerekse deplasmanlarda takımını yalnız bırakmayan bağlılığınız kulübümüzün en kıymetli hazinesidir" ifadelerine yer verildi.

"BU CAMİA KENDİ HİKAYESİNİ KENDİ YAZDI"

Trabzonspor'un tarihine vurgu yapılan açıklamada, camianın hiçbir zaman başka güçlerin gölgesinde yürümediği ifade edilerek, "Bu büyük camia, gücünü asla başkalarından alarak, başkalarının gölgesinde yürüyerek bugünlere gelmemiştir. Kendi hikayesini alın teriyle, inatla ve inançla yine kendisi yazmıştır. Anadolu'nun bağrından çıkıp imkansızı başaran bir şehrin onuru ve gururu olmuştur" denildi.

EMEK VE ALIN TERİ VURGUSU

Kulüp açıklamasında Trabzonspor'un değerlerine dikkat çekilerek, "Yolumuz; paranın saltanatı yerine emeğin, alın terinin yolu olmuştur. Tertemiz maziye sahip olan bu camiada; şanlı formamızın hakkını veren hep baş tacı olmuş, bu ilkelerden sapanlarla yolumuz hep ayrılmıştır. İşte bizi biz yapan tam da bu duruştur!" ifadelerine yer verildi.

TRİBÜNLERE SAĞDUYU ÇAĞRISI

Taraftarlara sağduyu çağrısı yapılırken, 90 dakika boyunca takımlarına destek olmaları istendi. Bordo-mavili ekipten yapılan açıklama şu ifadelerle sona erdi:

"90 dakika boyunca bir an bile susmayan, takımıyla birlikte savunma yapan, takımıyla birlikte hücum eden, takımını ayağa kaldıran o Trabzonspor ruhu tribünde olacaktır. Ancak tüm bunları yaparken sağduyudan da uzaklaşılmamalı, provokasyonla camiamızın büyüklüğüne gölge düşürmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Bizi büyük yapan, duruşumuzla birlikte var olan asaletimizdir. Bugün o duruşu taraftarlarımız tribünde o asil tavrıyla; takımımız da sahada inançlı mücadelesiyle gösterecektir. Hep birlikte, omuz omuza."