Trabzonspor’dan Galatasaray maçı sonrası olay paylaşımlar! Uğurcan Çakır göndermesi...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırladı.
Papara Park'ta oynanan müsabakada bordo-mavililer, rakibini 2-1 dervirmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapıldı.
UĞURCAN ÇAKIR GÖNDERMESİ
Trabzonspor'un maç sonucu paylaşımında Uğurcan Çakır'ın yerde yattığı bir görsel dikkat çekti.
⏱ 90' Karşılaşma sona erdi.— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 4, 2026
Trabzonspor 2-1 Galatasaray #TSvGS pic.twitter.com/rt3POaDW0e
"BİZİM ŞEHRİMİZ BİZİM KURALLARIMIZ"
Karadeniz ekibinin sonraki paylaşımında büyük harflerle "Bizim şehrimiz bizim kurallarımız" ifadeleri yer aldı.
BİZİM ŞEHRİMİZ BİZİM KURALLARIMIZ!— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 4, 2026
"BU ŞEHİR BAZEN DE AĞLATIR"
Bordo-mavililerin bir sonraki gönderisinde ise "Bu şehir bazen de ağlatır" ifadeleri kullanıldı ve ağlayan kedi videosuna yer verildi.
Bu şehir bazen de ağlatır. pic.twitter.com/zuP70jFVe6— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 4, 2026