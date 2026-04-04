Trabzonspor’dan Galatasaray maçı sonrası olay paylaşımlar! Uğurcan Çakır göndermesi...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırladı.

Papara Park'ta oynanan müsabakada bordo-mavililer, rakibini 2-1 dervirmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapıldı.

UĞURCAN ÇAKIR GÖNDERMESİ

Trabzonspor'un maç sonucu paylaşımında Uğurcan Çakır'ın yerde yattığı bir görsel dikkat çekti.

"BİZİM ŞEHRİMİZ BİZİM KURALLARIMIZ"

Karadeniz ekibinin sonraki paylaşımında büyük harflerle "Bizim şehrimiz bizim kurallarımız" ifadeleri yer aldı.



"BU ŞEHİR BAZEN DE AĞLATIR"

Bordo-mavililerin bir sonraki gönderisinde ise "Bu şehir bazen de ağlatır" ifadeleri kullanıldı ve ağlayan kedi videosuna yer verildi.