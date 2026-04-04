Trabzonspor’un eski futbolcusu Jaja, bordo-mavili taraftarlarla buluştu

Giriş Tarihi: 4.04.2026 17:47

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma için kente gelen Brezilyalı futbolcu, Papara Park'taki TS Club'da taraftarlarla buluştu.

Taraftarlar için forma imzalayan ve onlarla fotoğraf çektiren Jaja, gazetecilere yaptığı açıklamada, bordo-mavili taraftarları çok sevdiğini söyledi.

Trabzonspor'dan uzun süre önce ayrıldığını hatırlatan Jaja, "Buraya her geldiğimde çok mutlu oluyorum. Şuraya bakın, buradan ayrılalı 14-15 yıl oldu ama taraftarlar beni unutmamış. Ben de onları hiç unutmadım." dedi.

Jaja, Galatasaray karşısında Trabzonspor'dan galibiyet beklediğini anlatarak, "Trabzonspor 3-1 yener. Eğer bizimkiler gol atamazsa ben atarım." ifadelerini kullandı.

