Vedat Muriqi, Real Madrid’i son dakikada yıktı!

LaLiga'nın 30. haftasında düşme hattından çıkmaya çalışan Mallorca, şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid'i Son Moix Stadı'nda ağırladı.

Ev sahibi takım, Manuel Morlanes'in 41 ve Vedat Muriç'in 90+1. dakikadaki golleriyle 2-1 galip geldi. Formda bir sezon geçiren Kosovalı santrfor Muriç, ligde 19 gole ulaştı.

Real Madrid'in golü, 88. dakikada Eder Militao'dan geldi.

Konuk ekipte milli futbolcu Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başlayıp 72 dakika görev yaptı.

Bu sonuçla Mallorca, 31 puanla düşme hattından çıktı ve 17. sıraya yükseldi. Üç haftalık galibiyet serisi sona eren 69 puanlı Real Madrid ise maç eksiği bulunan Barcelona'nın 4 puan gerisinde kaldı.