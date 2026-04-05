Archie Brown: Her maç final maçı!

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 1-0'lık skorla kazandı. Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Performansına dair övgüye Archie Brown, "En iyisi miydi bilmiyorum ama pozitif bir maç oldu benim için. Takım arkadaşlarım da bana yardımcı oldu. Tanrıya şükürler olsun" cevabını verdi.
Domenico Tedesco'nun oyun anlayışı ile ilgili Archie Brown, "Her zaman ofansif bir oyun oynamamızı istiyor hocamız. Kaliteli bir takımız. Boşa harcamak utanç verici olurdu. Dikine oynamamızı istiyor hep" açıklamasını yaptı.
Tedesco'nun takım üzerindeki etkisine dikkat çeken Archie Brown, "Kulübedeki varlığı çok önemli Tedesco. Herkesin rolünü açıklıyor. Böyle bir teknik direktörünüz varsa işler daha kolay oluyor" sözlerini dile getirdi.
Archie Brown son olarak, "Bizler her maça aynı şekilde, ciddiyetle, yoğunlukla hazırlanıyoruz. Herhangi bir rakibi daha çok ciddiye alıyoruz diye bir şey yok, her maç final maçı. İstanbul derbileri ekstra motivasyon oluyor tabii. Taraftarımız da bize çok yardımcı oluyor. Tabii ki derbilerde içinizde ekstra bir ateş oluyor" açıklamasını yaptı.