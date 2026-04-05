Archie Brown: Her maç final maçı!

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 1-0'lık skorla kazandı. Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Performansına dair övgüye Archie Brown, "En iyisi miydi bilmiyorum ama pozitif bir maç oldu benim için. Takım arkadaşlarım da bana yardımcı oldu. Tanrıya şükürler olsun" cevabını verdi.

Domenico Tedesco'nun oyun anlayışı ile ilgili Archie Brown, "Her zaman ofansif bir oyun oynamamızı istiyor hocamız. Kaliteli bir takımız. Boşa harcamak utanç verici olurdu. Dikine oynamamızı istiyor hep" açıklamasını yaptı.