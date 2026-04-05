Ateşi söndürdük

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın ardından şunları söyledi: ''İnanan bir Trabzonspor oyuncu grubu vardı. Bu inanç, taktikle birleşince etkili oluyor. Galatasaray gibi güçlü bir kadroyu yenebiliyorsunuz. Kendi takımımın potansiyelini biliyorum. Trabzonspor kadrosu istenildiği şekilde kullanmaya elverişli değil şu an. Geldiğimiz nokta, 1 senenin tamamında değerlendirilmeli. Şu an çok önde gidiyoruz. Başarıda dua edenlerin de çok katkısı var. Her maçta oyunu forse ediyoruz diyemem. Şunu diyebilirim; ufak tefek sorunlar haricinde problem çıkaracak bir takım değil bu. Bu enerji, sevgi, saygı ve güvene yansıyor. G.Saray karşısında ilk yarıda oyunda iyiydik. Kırılgan olduğumuz dönemler var. Bu da gayet normal. Oyuncu portföyümüz çok net. Bir değişiklik, oyunu bile değiştiriyor. Bir ateş vardı burada yanan, önce söndürdük, sonra limana çektik. Şimdi rüzgârla beraberiz. Bu şehirde sabır çok yok. Bir senede gelinen nokta, olması gerekenin çok üzerinde. Normali 2-3 sene bunun. Benim 1 günlük sözleşmem var diyorum."