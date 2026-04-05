Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou'dan penaltı tepkisi! 'Utanılacak bir durum'
Giriş Tarihi: 5.04.2026 22:53 Son Güncelleme: 5.04.2026 22:57

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı. Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou son dakikalardaki penaltı kararına tepki gösterdi.

İçinde yer aldığı penaltı pozisyonuna dair Emmanuel Agbadou, "Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin VAR'a bakmaması imkansız" dedi.

Verilen kararın Türk futboluna zarar verdiğini vurgulayan Emmanuel Agbadou, "Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum. Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü! Bu şekilde işlerin düzelmesi mümkün değil. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması mümkün değil" şeklinde konuştu.

