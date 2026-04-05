Bu maç bizi motive eder

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan camiaya mesaj: "Burada yaşananların bizi motive edeceğini düşünüyorum. Soyunma odası koridorlarında olanlar... Bu tür dersler iyi oluyor. Kendimize güvenmeliyiz." "Galatasaray şampiyon olacak, taraftarımız hiç merak etmesin"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mağlubiyete rağmen sezonu şampiyon bitireceklerini belirterek şöyle konuştu: Bu karşılaşmadan dersçıkaracağız. Burada yaşananların bizi motive edeceğini düşünüyorum. Soyunma odası koridorlarında yaşananlar... Bunlar konuşuldu.
Bundan önceki üç senede de bu tür maçlar yaşadık. Her zaman toparlanmayı,tekrar o güce ulaşmayı ve şampiyonluğa gidenyolda maksimumu vermeyi bildik. Yine bunu yapacağız. Taraftarımızın içi rahat olsun. Şampiyonluk için oyuncularımla birlikte elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Bize ve takımımıza güvensinler. Galatasaray şampiyon olacak. Bazen bu tür dersler iyi oluyor. Şampiyonluk yolunda enerjimizi daha çok sahaya koymamız ve bu maçları daha rahat oynamamız gerekiyor.
Abdülkerim'e çok gereksiz bir sarı kart çıktı. Birçok şeyi bekliyoruz. Bunlar beklediğimiz şeyler. Net sarıkart olan pozisyondahakemin çağrılmasıgibi şeyleri bekliyoruz...Trabzonspor iyi oynadı, iyi mücadele etti. Rakibimizi tebrik ediyorum.
YUNUS: AĞZAALINMAYACAK KÜFÜRLER EDİLDİ
Galatasaray'ın yıldız futbolcu Yunus Akgün, mağlubiyet sonrası sert konuştu: "Apo ağabey çiftsarıdan atıldı. 17-18 yaşındabir çocuk, 30 yaşında adamaağza alınmayacak küfürlerediyor ama Abdülkerimatılıyor. Biz en iyi şekildeGalatasaray'ı temsil edeceğizve mayısta sevinen bizolacağız. İçleri rahat olsun.Hakemle ilgili bir şey demekistemiyorum. Her şey bizimelimizde.. Şampiyon olacağız" diye konuştu.