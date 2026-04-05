Giriş Tarihi: 5.04.2026

Bu maç bizi motive eder

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan camiaya mesaj: "Burada yaşananların bizi motive edeceğini düşünüyorum. Soyunma odası koridorlarında olanlar... Bu tür dersler iyi oluyor. Kendimize güvenmeliyiz." "Galatasaray şampiyon olacak, taraftarımız hiç merak etmesin"

MEHMET ÖZCAN
Bu maç bizi motive eder
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mağlubiyete rağmen sezonu şampiyon bitireceklerini belirterek şöyle konuştu:
Bu karşılaşmadan ders çıkaracağız. Burada yaşananların bizi motive edeceğini düşünüyorum. Soyunma odası koridorlarında yaşananlar... Bunlar konuşuldu.
Bundan önceki üç senede de bu tür maçlar yaşadık. Her zaman toparlanmayı, tekrar o güce ulaşmayı ve şampiyonluğa giden yolda maksimumu vermeyi bildik. Yine bunu yapacağız. Taraftarımızın içi rahat olsun. Şampiyonluk için oyuncularımla birlikte elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Bize ve takımımıza güvensinler. Galatasaray şampiyon olacak. Bazen bu tür dersler iyi oluyor. Şampiyonluk yolunda enerjimizi daha çok sahaya koymamız ve bu maçları daha rahat oynamamız gerekiyor.
Abdülkerim'e çok gereksiz bir sarı kart çıktı. Birçok şeyi bekliyoruz. Bunlar beklediğimiz şeyler. Net sarı kart olan pozisyonda hakemin çağrılması gibi şeyleri bekliyoruz... Trabzonspor iyi oynadı, iyi mücadele etti. Rakibimizi tebrik ediyorum.

YUNUS: AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER EDİLDİ
Galatasaray'ın yıldız futbolcu Yunus Akgün, mağlubiyet sonrası sert konuştu: "Apo ağabey çift sarıdan atıldı. 17-18 yaşında bir çocuk, 30 yaşında adama ağza alınmayacak küfürler ediyor ama Abdülkerim atılıyor. Biz en iyi şekilde Galatasaray'ı temsil edeceğiz ve mayısta sevinen biz olacağız. İçleri rahat olsun. Hakemle ilgili bir şey demek istemiyorum. Her şey bizim elimizde.. Şampiyon olacağız" diye konuştu.

Bu maç bizi motive eder
