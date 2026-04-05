Doğan: Herkes haddini bilecek!

TRabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. 3-4 yıllık bir planın ilk yılında olduklarını vurgulayan Doğan, "G.Saray maçı 3 puandı, Alanya maçı da 3 puan. Bir maçtan fazlası değildi bizim için" derken şöyle devam etti: "Kimse Trabzonspor'u yönetenlere veya taraftarlarına akıl vermeye kalkmasın. Bizim aklımız bize fazlasıyla yeter. Herkesin haddini bilmesini rica ediyorum. Taraftarlarımız çok seviyeliydi, gerekeni yaptılar. Bir haftadır konuşanlara da ders verdiler." Doğan, "G.Saray 1 milyon Euro prim açıkladı, siz mütevazi davrandınız" sözleri üzerine "Ben biraz önce daha fazla prim verdim, primde de lideriz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Tekke ile 3-4 yıllık bir planlamaları olduğunu aktarırken "Bu yılın kazananı Fatih Tekke, ekibi ve Trabzonspor'dur" şeklinde sözlerini noktaladı.