Ertan Torunoğulları: Beşiktaş gözlemci göndermek istemedi!

Türk futbolunu germek istemediklerini ancak Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceklerini dile getiren Torunoğulları, şunları kaydetti:

"Rakip takım, ismini vermiyorum ama hepiniz anlamışsınızdır, her puan kaybettiğinde gündemi değiştirmek için, federasyonu ve hakemleri etkilemek için her şeyi yapıyor ve bunda da başarılı oluyor. Taraftarlarımız rahat olsunlar, bundan sonra rakibimizin bütün maçlarını takip edeceğiz. Başkanımızın sezon başında söylediği gibi biz kesinlikle saha içinde kalmak istiyoruz, kavga istemiyoruz, Türk futbolunu germek istemiyoruz. Ama bakıyoruz ki rakibimizin her konuşmasında hakemler etkileniyor, bunun takipçisi olacağız. Biz kavga etmek istemiyoruz ama Fenerbahçe'nin menfaatleri için kavga gerekiyorsa, onun da en alasını yaparız."

Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonuna VAR'da gözlemci bulundurmak için teklifte bulunduklarını belirten Ertan Torunoğulları, "Bundan sonra VAR'da kulüplerin birer temsilcisi olsun, onlar da olanı biteni kulüplerine rapor etsinler. Bugün başvurumuz oldu, federasyon kabul etti ama Beşiktaş gözlemci göndermek istemedi. Sebebini bilmiyoruz. İnşallah bundan sonra kalan maçlarda VAR'da kulüplerin birer temsilcisi olur." diye konuştu.