Fatih Karagümrük, Rizespor’u 2 golle geçti!

Süper Lig 28.hafta maçında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi 2-1 kazandı.
Mücadelede Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri; 39. dakikada Serginho ve 87.dakikada Shavy Babicka kaydetti. Karadeniz ekibinin tek sayısı ise 70.dakikada Ali Sowe'dan geldi.
Bu sonucun ardından İstanbul ekibi puanını 20'ye yükseltirken, Çaykur Rizespor ise 30 puanda kaldı.
Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük, Konyaspor'a konuk olacak. Rizespor ise Samsunspor'u konuk edecek.