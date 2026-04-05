Fenerbahçe 7 maç sonra ilk kez gol yemedi!
Giriş Tarihi: 5.04.2026 23:44

Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, 7 maç sonra ilk kez kalesini gole kapattı.

İHA
  • ABONE OL
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler aldığı bu galibiyetin yanı sıra rakibine de gol izni vermezken, 7 maç sonra kalesini gole kapattı. Son olarak ligin 20. haftasında Kocaelispor'a karşı gol yemeyen Kanarya, sonrasında oynadığı Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Samsunspor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarında gole engel olamadı.

Kaleci Ederson, siyah-beyazlıların gol pozisyonlarında başarılı kurtarışlarına imza atarken, Fenerbahçe bu sezon 9. kez kalesinde gol görmedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz