Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi Libero TV canlı yayını! Gol iptali doğru mu? Fırat Aydınus yorumladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Kadıköy'de oynanan dev derbide Yasin Kol düdük çaldı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısıdna 90+10'da penaltıdan bulduğu golle 1-0 kazandı.
TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligde milli maç arası öncesi oynanan Gaziantep FK müsabakasında sahaya sürdüğü 11'inden 3 değişikliğe gitti.
Savunma hattında Yiğit Efe Demir ve Levent Mercan'ın yerine Milan Skriniar ve Nelson Semedo görev aldı. Forvette ise Sidiki Cherif'in yerine Talisca şans buldu.
SKRINIAR 5 MAÇ SONRA SAHADA
Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, sakatlığı sonrası takıma döndü. Hafta içi yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalışan Slovak defans, derbide formasına kavuştu.
Skriniar, son olarak 14 Şubat'ta oynanan Trabzonspor maçında görev alırken, Kasımpaşa, Antalyaspor, Samsunspor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemedi.
TALISCA 4 MAÇ SONRA 11'DE
Sarı-lacivertlilerin en golcü oyuncusu olan Talisca, sakatlığını atlatarak 11'deki yerini aldı.
Ligde 23. haftada oynanan Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık sonrası 3 maçta forma giyemeyen Brezilyalı forvet, Gaziantep FK maçında ise 58. dakikada oyuna dahil olmuştu.
KADIKÖY KAPALI GİŞE
Fenerbahçe bu sezon iç sahada lig ve Avrupa kupalarında dolu tribünlere oynarken, Beşiktaş derbisinde tribünler doldu. Sarı-lacivertli yönetim ve futbolcuların özellikle lige verilen arada destek olmaları mesajları sonrası satışa çıkan biletler kısa sürede tükendi.
Taraftarlar, ısınma bölümünde tek tek futbolcuları tribüne çağırarak maça hazırladı. Seremoni öncesi statta ışık gösterisi yapılırken, taraftarlar da coşku yaşadı. İlk 11 duyurusu da ışık anonsla birlikte sahaya lazer ışıklarıyla isimler yansıtıldı.
SERGEN YALÇIN 11'İ BOZMADI
Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, milli aradan önce iç sahada 2-1 kazandıkları Kasımpaşa müsabakasının 11'ini derbide de bozmadı.
Beşiktaş, Fenerbahçe maçına şu 11'le çıktı:
"Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun, Olaitan, Oh."
EMİRHAN TOPÇU GERİ DÖNDÜ
Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan olan Emirhan Topçu, sarı-lacivertlilere karşı mücadeleye yedek başladı. Emirhan, son olarak ligin 23. haftasında Dolmabahçe'de 4-0 kazanılan Göztepe maçında görev almıştı.
25 yaşındaki futbolcu, ligde Kocaelispor, Galatasaray, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa müsabakalarında forma giyemedi.
BEŞİKTAŞ'TA 5 İSMİN İLK F.BAHÇE DERBİSİ
Beşiktaş'ta 5 futbolcu ilk Fenerbahçe derbisi heyecanını yaşadı.
Karşılaşmaya 11'de başlayan Murillo, Agbadou, Asllani, Olaitan ve Hyeon-gyu Oh sarı-lacivertlilere karşı ilk kez mücadele etti.
Beşiktaş taraftarı da takımını desteklemek için Kadıköy'deki yerini aldı. Yaklaşık 2 bin 100 taraftar deplasman tribününde kendilerine ayıran yeri tamamen doldurdu.