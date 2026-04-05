Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’dan Beşiktaş açıklaması!

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş ile ilgili konuşan Domenico Tedesco, "Birkaç şey var dikkatimizi çeken. Bir takımla, birden çok kez oynuyorsanız, teknik direktörü değişmediyse dikkatinizi çeken şeyler oluyor. Bir takımla 3 kez oynamak ve hocasının aynısı olması denk gelen bir şey değil. Dikkatimizi çeken şeyler var. İki takım da ara transferde değişti. Onlar aynı stilde oynuyorlar. İkinci toplarda ve geçişte güçlüler. Biz nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. Kendi takımımıza odaklanıyoruz" dedi.

Orta sahaların maça etki edebileceğini belirten Domenico Tedesco, "Bütün mevkiler önemli ama bana en çok hangi pozisyon derseniz, bu tarz maçlarda orta saha önemlidir. Orta sahadaki kapasiteniz belirleyici oluyor" şeklinde konuştu.